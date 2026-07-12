В Омской области обновят Седельниковскую детскую школу искусств

Площадь здания учреждения — более 540 кв. м. Там предусмотрено оборудовать три хореографических класса, гардеробную, раздевалки и душевые, а также места общего пользования. Специалисты уже установили оконные и дверные блоки, обновили фасад, заменили кровлю и систему отопления, смонтировали вентиляцию, улучшили электроснабжение и электроосвещение, смонтировали пожарную сигнализацию. Сейчас продолжается ремонт внутренних помещений. Завершить работы должны до 31 августа.