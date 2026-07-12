Вам 50? Подходите! Минтруд выстроил требования для возрастных кандидатов

Минтруд подготовил рекомендации для работодателей по работе с сотрудниками старше 50 лет. Документ, с которым ознакомился РБК, охватывает процесс найма, переобучение и формирование карьерных траекторий для этой категории волгоградских и всех российских работников.
В ведомстве отмечают, что у сотрудников старшего возраста есть ограничения — физические, психологические и связанные со снижением скорости освоения новых технологий. Минтруд предложил скорректировать процессы найма: отказаться от дискриминационных формулировок в вакансиях, адаптировать каналы привлечения кандидатов, обучать HR-специалистов работе с возрастными кандидатами и применять слепой скрининг резюме.
«Главная цель этих рекомендаций — помочь работникам и соискателям в самореализации, а работодателям — выстроить работу с со старшими сотрудниками», — пояснили эксперты.
Документ предусматривает и карьерные траектории для сотрудников 50+, среди них наставнический и экспертный треки, а также отдельный блок по переобучению с учетом специфики возрастной группы.
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