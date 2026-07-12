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Губернатор Глеб Никитин высказался о переименовании «Пари НН»

Команда готовится к старту в Лиге PARI.

Источник: Живем в Нижнем

Футбольный клуб «Пари НН» возвращает историческое название «Нижний Новгород» и вступает в новый сезон с новым ключевым акционером, сообщил губернатор Глеб Никитин.

Новым учредителем клуба стал предприниматель, основатель и инвестором ряда компаний фармацевтической отрасли Андрей Артемов. Переговоры с ним велись несколько месяцев при участии Центра управления развитием спорта (ЦУРС).

«В непростой экономической ситуации мы сделали всё, чтобы сохранить команду. Это значимое событие для регионального спорта», — подчеркнул Глеб Никитин.

По словам губернатора, тренерскому штабу и руководству клуба при поддержке нового акционера удалось сохранить стабильность и основу состава, а также провести достойную трансферную кампанию. Сейчас команда готовится к старту в Лиге PARI.

При этом Никитин подчеркнул, что правительство региона сконцентрирует усилия на развитии детско-юношеского футбола: бесплатные школы и секции продолжат работу.