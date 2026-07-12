В Саранске открыли новый детский культурно-просветительский центр

«Закуплено очень много интересного оборудования — и для настольных, и для напольных, и для настенных игр — и художественные материалы, которые нам позволят проводить мастер-классы на самые разные темы. Так что пребывание в этом центре будет очень интересным и совершенно не скучным», — подчеркнула заведующая отделом музейной педагогики Наталья Осянина.