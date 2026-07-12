В Саранске открыли новый детский культурно-просветительский центр

Детский культурно-просветительский центр им. И. К. Макарова открыли в Саранске при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в администрации главы и правительства Республики Мордовия.
Открытие учреждения состоялось в Мордовском республиканском музее изобразительных искусств им. С. Д. Эрьзи 8 июля, оно было приурочено ко Дню семьи, любви и верности. Подчеркивается, что в новом центре через мастер-классы, лекции и экскурсии ребятам будут прививать любовь к искусству.
«Закуплено очень много интересного оборудования — и для настольных, и для напольных, и для настенных игр — и художественные материалы, которые нам позволят проводить мастер-классы на самые разные темы. Так что пребывание в этом центре будет очень интересным и совершенно не скучным», — подчеркнула заведующая отделом музейной педагогики Наталья Осянина.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.