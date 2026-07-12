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В Калининграде отметила вековой юбилей ветеран Великой Отечественной войны

Поздравления имениннице направили президент и губернатор.

В воскресенье, 12 июля, исполнилось 100 лет труженице тыла, жительнице Калининграда Анфисе Михайловне Сидельниковой. Она родилась в Беловском районе Кемеровской области, воспитывалась в многодетной семье. Во время Великой Отечественной трудилась в районном отделе социального обеспечения. В мирное время она работала в экономическом отделе районной администрации, затем — экономистом на фабрике по пошиву одежды и на других предприятиях. В нашу область переехала 14 лет назад. У Анфисы Михайловны — трое детей, четыре внучки.

Как сообщает пресс-служба правительства области, поздравления юбилярше направили президент России Владимир Путин и губернатор Алексей Беспрозванных.

«Далеко не каждому суждено встретить столь почтенный возраст. Ваша биография — образец для всех нас, пример героизма, трудолюбия и искренней любви к Родине. От всей души желаю Вам крепкого здоровья и огромного счастья! Тепла, уюта и любви Вашему дому, всего самого доброго», — сказано в поздравительном адресе.

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