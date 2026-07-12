В Калининграде отметила вековой юбилей ветеран Великой Отечественной войны

В воскресенье, 12 июля, исполнилось 100 лет труженице тыла, жительнице Калининграда Анфисе Михайловне Сидельниковой. Она родилась в Беловском районе Кемеровской области, воспитывалась в многодетной семье. Во время Великой Отечественной трудилась в районном отделе социального обеспечения. В мирное время она работала в экономическом отделе районной администрации, затем — экономистом на фабрике по пошиву одежды и на других предприятиях. В нашу область переехала 14 лет назад. У Анфисы Михайловны — трое детей, четыре внучки.