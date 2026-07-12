Глеб Никитин высказал мнение о возвращении «Пари НН» исторического названия

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своём МАХ-канале высказался по поводу смены названия футбольного клуба «Пари НН». Ранее стало известно, что теперь ФК будет называться «Нижний Новгород». Под таким названием клуб выступал с 2018 по 2022 годы.
Глава региона также ещё раз напомнил, что в предстоящий сезон экс- «Пари НН» вступает с новым учредителем. Им стал предприниматель и инвестор Андрей Артемов.
«В непростой экономической ситуации мы сделали все, чтобы сохранить команду. Несколько месяцев вели сложные переговоры, искали того, кто разделяет наши ценности», — уточнил Глеб Никитин.
По словам главы региона, сейчас ФК «Нижний Новгород» готовится к старту в Лиге PARI.
Теперь в Нижегородской области упор будет сделан на развитие детско-юношеского футбола и работу бесплатных школ и секций, добавил Глеб Никитин.
Напомним, ранее сам футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» заявил о смене названия и учредителя.