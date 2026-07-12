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Нижегородцы сообщили о сбоях мобильного интернета 12 июля

Передача данных ограничена у некоторых операторов.

Источник: Комсомольская правда

Нижегородцы массово столкнулись с перебоями в работе мобильного интернета 12 июля. Проблема коснулась абонентов разных операторов связи.

Жители переживают, что будут вынуждены приостановить работу, зависящую от интернета. В данный момент работают приложения из «белого списка».

Напомним, что режим ракетной опасности вводили в Нижегородской области в ночь на 12 июля. Жителям региона пришло смс-оповещение около трех часов ночи.

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