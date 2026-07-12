Нижегородцы сообщили о сбоях мобильного интернета 12 июля

Нижегородцы массово столкнулись с перебоями в работе мобильного интернета 12 июля. Проблема коснулась абонентов разных операторов связи.
Жители переживают, что будут вынуждены приостановить работу, зависящую от интернета. В данный момент работают приложения из «белого списка».
Напомним, что режим ракетной опасности вводили в Нижегородской области в ночь на 12 июля. Жителям региона пришло смс-оповещение около трех часов ночи.
Узнать больше по теме
Что делать при ракетной опасности: памятка и алгоритм действий
Что делать при угрозе ракетного обстрела — вопрос, который, к сожалению, в условиях современной геополитической ситуации волнует все больше людей. В материале мы рассказываем, как действовать при ракетной атаке, какие шаги предпринять на улице и в помещении, а также о том, как максимально обезопасить себя от возможной угрозы.Читать дальше