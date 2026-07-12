Из Ленобласти и Петербурга экспортировали 46,8 тыс. куб. м пиломатериалов

Экспорт 46,8 тыс. куб. м пиломатериалов с территории Ленинградской области и Санкт-Петербурга был зафиксирован за первые 20 дней июня, сообщили в управлении пресс-службы главы и правительства Ленобласти со ссылкой на данные Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора. Увеличение поставок за рубеж отвечает целям нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».
Пиломатериалы отгрузили в Китай, Индию, Египет, Корею, Японию, Иорданию. Еще среди покупателей таких товаров — Казахстан, Вьетнам и Турция.
Кроме того, за этот же период с территории Ленобласти и Санкт-Петербурга было экспортировано 71,6 тыс. тонн продукции растительного происхождения. Так, крупнейшими получателями зерна стали Нигерия и Марокко. В Абхазию, Армению, Белоруссию, Израиль и Молдавию экспортировали муку, в Армению, Германию и Израиль — крупы, в Азербайджан, Казахстан и Киргизию — солод. Торф отгружался в Азербайджан, Белоруссию и Казахстан, а ягель — в Грузию.
Всего с начала года с территории Санкт-Петербурга и Ленобласти экспортировано почти 1,1 млн т растительной сельхозпродукции, 350 тыс. куб. м пиломатериалов.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.