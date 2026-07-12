Из Ленобласти и Петербурга экспортировали 46,8 тыс. куб. м пиломатериалов

Кроме того, за этот же период с территории Ленобласти и Санкт-Петербурга было экспортировано 71,6 тыс. тонн продукции растительного происхождения. Так, крупнейшими получателями зерна стали Нигерия и Марокко. В Абхазию, Армению, Белоруссию, Израиль и Молдавию экспортировали муку, в Армению, Германию и Израиль — крупы, в Азербайджан, Казахстан и Киргизию — солод. Торф отгружался в Азербайджан, Белоруссию и Казахстан, а ягель — в Грузию.