В Воронеже умер ветеран «Факела» Юрий Харитонов

Юрий Владимирович защищал воронежский клуб с 1978-го по 1981-й год. За это время он провел 108 официальных матчей, в которых отличился шестью забитыми мячами. Его игра в центре поля на долгие годы запомнилась преданным болельщикам, для которых он оставался символом несгибаемого характера той эпохи.