На благоустройство набережной Шешупе в Краснознаменске выделяют 74 млн рублей

В настоящее время территория имеет преимущественно транзитное значение. Функция пляжа утрачена, а благоустройство отсутствует, как и дорожное покрытие. Объект не доступен для маломобильных групп населения. Машины паркуются стихийно, пересекая трафик движения пешеходов.