На благоустройство набережной Шешупе в Краснознаменске выделяют 74 млн рублей

В Краснознаменске объявили торги по выбору подрядчика для благоустройства набережной реки Шешупе. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.
Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 74,2 млн рублей. Работы планируется выполнить в рамках проекта «Благоустройство набережной р. Шешупе “Туристический парк на Шешупе”». Заявки на участие в аукционе принимаются до 20 июля. Подвести итоги закупки планируется 22 июля.
Согласно документации, подрядчик должен завершить выполнение работ не позднее 1 октября 2027 года.
Ранее проект благоустройства набережной реки Шешупе «Туристический парк на Шешупе» прошел государственную экспертизу.
Проект благоустройства в августе 2025 года победил в X Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Площадь благоустраиваемой территории — 0,9 га. Речь идет о правобережье реки Шешупе в северной части города.
В настоящее время территория имеет преимущественно транзитное значение. Функция пляжа утрачена, а благоустройство отсутствует, как и дорожное покрытие. Объект не доступен для маломобильных групп населения. Машины паркуются стихийно, пересекая трафик движения пешеходов.
Благоустроить планируют несколько зон: входная группа, зона отдыха, уличная сцена, детская площадка, ярмарочный павильон, уличные столы для пикников и гирлянды, а также шахматные столы и парковка на 35 мест.
Общая стоимость проекта — 90 млн рублей. Из них 30 млн — средства регионального гранта, 51,5 млн должен предоставить региональный бюджет, 1 млн — муниципальный. 7,5 млн власти намерены привлечь из коммерческих источников.