В Общественной палате дали прогноз по размеру МРОТ на 2027 год

Точный размер МРОТ огласят к ноябрю-декабрю 2026 года. Член комиссии ОП напомнил, что этот показатель является одним из ключевых при расчёте пособий, больничных и зарплат, а также иных социальных выплат. Все субъекты РФ при этом могут вводить персональный МРОТ, но его размер не должен быть ниже государственного.