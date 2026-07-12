В Железногорске Красноярского края открыли игровую площадку для детей с ОВЗ

Современный спортивно-игровой комплекс для детей с ограниченными возможностями здоровья открыли в Железногорске, сообщили в Министерстве социальной политики Красноярского края. Создание такой инфраструктуры для подрастающего поколения отвечает целям и задачам нацпроекта «Семья».
Спортивная площадка появилась возле комплексного центра социального обслуживания населения «Железногорский». Она предназначена для детей старшего возраста с сохраненным интеллектом. На ней ребята могут активно проводить время, заниматься физкультурой и укреплять свое здоровье.
Также там обустроили игровую и сенсорную площадки. Они разработаны специально для детей с ослабленным здоровьем. Каждый элемент в этих зонах продуман таким образом, чтобы стимулировать у ребят развитие моторики и интеллекта.
«Это не просто игровая зона, а настоящее пространство, призванное подарить радость, способствовать развитию и адаптации юных жителей города. Особая гордость нашей площадки — сенсорная дорожка. Это тренажер, состоящий из чередующихся секций с разными текстурами, материалами и наполнителями, хождение по которым стимулирует нервные окончания стоп, развивает координацию, снимает напряжение и используется для профилактики плоскостопия», — отметила директор комплексного центра «Железногорский» Татьяна Захаренкова.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.