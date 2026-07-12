Нижегородцы жалуются на перебои с мобильным интернетом 12 июля

В социальных сетях жители Нижегородской области жалуются на проблемы с мобильным интернетом. Якобы без проблем работают только сервисы и приложения, относящиеся к так называемому белому списку.
Проблемы с мобильным интернетом есть как в самом Нижнем Новгороде, так и на территории области, сетуют пользователи.
На территории Нижегородской области на 14:16 12 июля всё еще действует режим беспилотной опасности. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.
Напомним, в 1:55 12 июля по МСК в Нижегородской области объявляли режим ракетной опасности. Он был отменен в 2:22 ночи этого же дня.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше