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Нижегородцы жалуются на перебои с мобильным интернетом 12 июля

Действуют только сервисы и приложения из «белого» списка.

В социальных сетях жители Нижегородской области жалуются на проблемы с мобильным интернетом. Якобы без проблем работают только сервисы и приложения, относящиеся к так называемому белому списку.

Проблемы с мобильным интернетом есть как в самом Нижнем Новгороде, так и на территории области, сетуют пользователи.

На территории Нижегородской области на 14:16 12 июля всё еще действует режим беспилотной опасности. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.

Напомним, в 1:55 12 июля по МСК в Нижегородской области объявляли режим ракетной опасности. Он был отменен в 2:22 ночи этого же дня.

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