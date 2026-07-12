Волгоградская полиция среди специй и риса обнаружила нелегалов

Сразу в трех районах Волгограда полицейские провели рейды по соблюдению миграционного законодательства иностранцами. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, в ходе мероприятий в отношении четырех иностранцев были составлены административные материалы за нарушение режима пребывания на территории Российской Федерации.