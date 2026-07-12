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Волгоградская полиция среди специй и риса обнаружила нелегалов

Сразу в трех районах Волгограда полицейские провели рейды по соблюдению миграционного законодательства иностранцами.

Сразу в трех районах Волгограда полицейские провели рейды по соблюдению миграционного законодательства иностранцами. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, в ходе мероприятий в отношении четырех иностранцев были составлены административные материалы за нарушение режима пребывания на территории Российской Федерации.

Полицейские посетили сельскохозяйственную ярмарку в Краснооктябрьском районе, а также строящиеся объекты в Дзержинском и Центральном районах. Особое внимание было уделено соблюдению иностранцами миграционного законодательства и законности осуществления трудовой деятельности.

В ходе рейда стражи порядка проверили 35 иностранных граждан. Подобные мероприятия пройдут и в других районах региона.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.