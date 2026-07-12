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В Казани 16 июля пройдут гонки на драконьих лодках в китайском стиле

Лодки оформят в тематическом стиле китайского дракона.

Источник: Комсомольская правда

В Казани 16 августа состоятся гонки на лодках «Дракон». Соревнования пройдут в рамках Международного форума «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество». Об этом рассказали в минпромторге региона.

Участники будут соревноваться на лодках, оформленных в стиле китайского дракона. Экипаж каждой лодки состоит из 12 человек: десяти гребцов, рулевого и барабанщика, который задаёт темп гребли. Одно из условий участия — в составе команды должна быть как минимум одна женщина.

Формат заплывов предполагает одновременный старт шести лодок. Победа присуждается команде, которая первой достигнет финиша.

Чтобы принять участие в гонках, нужно отправить заявку на электронную почту: frp.rt@tatar.ru