В Казани 16 июля пройдут гонки на драконьих лодках в китайском стиле

В Казани 16 августа состоятся гонки на лодках «Дракон». Соревнования пройдут в рамках Международного форума «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество». Об этом рассказали в минпромторге региона.
Участники будут соревноваться на лодках, оформленных в стиле китайского дракона. Экипаж каждой лодки состоит из 12 человек: десяти гребцов, рулевого и барабанщика, который задаёт темп гребли. Одно из условий участия — в составе команды должна быть как минимум одна женщина.
Формат заплывов предполагает одновременный старт шести лодок. Победа присуждается команде, которая первой достигнет финиша.
Чтобы принять участие в гонках, нужно отправить заявку на электронную почту: frp.rt@tatar.ru