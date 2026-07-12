В Казани 16 июля пройдут гонки на драконьих лодках в китайском стиле

Участники будут соревноваться на лодках, оформленных в стиле китайского дракона. Экипаж каждой лодки состоит из 12 человек: десяти гребцов, рулевого и барабанщика, который задаёт темп гребли. Одно из условий участия — в составе команды должна быть как минимум одна женщина.