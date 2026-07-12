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Около 40 верхневолжских обрабатывающих предприятий трудоустроили подростков

Работу во время школьных каникул в итоге получили свыше 520 ребят.

Источник: Национальные проекты России

Примерно 40 обрабатывающих предприятий в Тверской области трудоустроили свыше 520 подростков во время школьных каникул, сообщили в аппарате правительства региона. Содействие занятости является одной из задач нацпроекта «Кадры».

Возможности для трудоустройства школьников были представлены на ярмарке вакансий «Мое трудовое лето». Уточним, что данное мероприятие прошло в 31 муниципалитете.

«Важно, что ребята находят деятельность, которая им интересна, и будут работать летом, зарабатывать деньги для реализации какой-то своей мечты. Это позволит действительно им почувствовать, что труд дает положительный эффект в виде конкретных результатов», — отметил глава региона Виталий Королев.

Рост вакансий для подростков обусловлен планомерной поддержкой со стороны областных предприятий, предоставляющих рабочие места. Посмотреть варианты временного трудоустройства можно на портале «Работа России», а получить консультацию — в центре занятости населения.

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.