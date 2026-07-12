Самую недооценённую рыбу назвала диетолог

Для Хабаровского края День рыбака — один из важнейших профессиональных праздников в году. Охотское море, Амур и его десятки притоков кормили здесь целые поколения людей, и рыба на столе — не праздничный деликатес, а вещь привычная и будничная. Но привычка иногда играет с нами злую шутку: мы годами едим одно и то же, готовим одним и тем же способом и редко задумываемся, всё ли делаем правильно. Стоит ли налегать на солёное, не обделяем ли мы себя паровой обработкой, с какого возраста рыбу можно ребёнку и чем заменить дефицит омеги-3, если порции на тарелке не дотягивают до нормы, — обо всём этом рассказала hab.aif.ru диетолог-эндокринолог Ванда Корогод.
Ценность — не в цене.
Рыба — великолепный источник легкоусвояемого белка с полноценным аминокислотным составом, это медицинский факт, не требующий доказательств. С точки зрения диетолога, жить на Дальнем Востоке и не есть рыбу — форменное преступление против собственного здоровья. При этом не существует конкретного вида, который закрывал бы все потребности организма сразу: если расставить местные породы по воображаемому пьедесталу, то окажется, что у каждой — своя вершина, и ценник здесь роль играет второстепенную.
Лосось — признанный чемпион по содержанию белка, витаминов группы В, а также астаксантина и жирорастворимых витаминов. Это красное мясо, которое не нуждается в дополнительных комплиментах, его можно просто готовить и есть. Сельдь выглядит куда скромнее — дешёвая, мелкая, костистая, на любителя. Но именно она выигрывает у дорогого лосося по содержанию полиненасыщенных омега-3 жирных кислот, ради которых рыбу превозносят кардиологи всего мира — о них ещё пойдёт речь ниже.
Замыкает тройку корюшка. Она менее калорийна, чем лосось, но при этом остаётся ценнейшим источником полноценного белка и микроэлементов. Для диетического питания, когда важен баланс между сытостью и калорийностью, корюшка подходит практически идеально. Огуречный запах, смущающий новичков, — всего лишь фирменная метка, за которой скрывается нежное мясо и внушительный список питательных веществ.
Морская или речная?
Речная рыба знакома хабаровчанам с детства. Карась, сазан, чебак — всё это ловится здесь же, под боком, часто стоит дешевле морской и не требует дальних экспедиций к прилавку. Для семейного бюджета разница ощутима, и многие делают выбор в пользу реки просто потому, что так выгоднее.
Однако диетолог советует смотреть не только на ценник, но и на состав. Морская рыба, как правило, выигрывает в санитарном отношении: она реже заражена гельминтами и прочей живностью, которая может обитать в пресной воде. Мясо у неё плотнее, структура более выраженная, акостей меньше, что особенно важно, когда готовишь для детей. Вкус — насыщеннее, и для многих это решающий аргумент.
«Но главное — в ней содержится йод, которого так не хватает нашему региону», — подчеркнула Ванда Корогод.
Для жителей Хабаровского края, где эндемичный дефицит йода регистрируется десятилетиями, это не просто бонус к вкусу, а прямая профилактика заболеваний щитовидной железы. Речная рыба йодом похвастаться не может, и при прочих равных выбор в пользу моря — забота о собственном гормональном здоровье, а не кулинарный снобизм.
Сколько рыбы нужно в день?
Всемирная организация здравоохранения формулирует ориентир чётко и без двусмысленности: две-три порции рыбы в неделю для взрослого человека. В переводе с медицинского на кухонный это означает 300−450 граммов — не килограмм солёной кеты в один присест, а распределённая по неделе норма, которая позволяет организму равномерно получать и усваивать ценные вещества.
Под порцией подразумевается кусок размером примерно с ладонь — без фанатизма, но и без пренебрежения. Для ребёнка цифры свои и зависят от возраста, для пожилого человека — свои и зависят от состояния выделительной системы. Но общий принцип един: рыба должна появляться на столе регулярно, а не только по случаю Дня рыбака.
«Две-три порции в неделю — это ориентир ВОЗ, и лучше придерживаться его на постоянной основе, а не эпизодически», — напомнила диетолог.
И детям, и мамам, и пожилым.
Первый рыбный прикорм — дело деликатное, и здесь спешка ни к чему. Начинать давать рыбу детям можно с восьми-десяти месяцев, когда организм ребёнка уже достаточно созрел для встречи с новым, потенциально аллергенным продуктом. Лучше выбирать сорта наименьшей аллергенности, и золотой стандарт здесь — белая рыба: хек, минтай, треска. Никакой копчёной горбуши, никакой солёной сельди — только отварное или приготовленное на пару белое филе, измельчённое до состояния нежного пюре.
«К году малыш может съедать уже до семидесяти граммов рыбы в день — это полноценная порция, сравнимая с мясным прикормом», — уточнила Ванда Корогод.
Первая порция — буквально на кончике чайной ложки. Дальше несколько дней наблюдения, и если организм принял продукт спокойно, объём осторожно увеличивают. Для родителей, которые хотят вырастить ребёнка без пищевых страхов и с широким вкусовым кругозором, своевременное введение рыбы — одна из лучших инвестиций в будущее.
Что же касается будущих мам, рыба им нужна по тем же нормативам, что и остальным взрослым, — две-три порции в неделю. Полноценный белок работает на рост тканей плода, омега-3 жирные кислоты участвуют в формировании нервной системы, микроэлементы закрывают дефициты, которые во время беременности обостряются. Отказываться от рыбы в этот период — значит лишать себя и ребёнка важнейшего строительного материала.
Но есть и серьёзные стоп-сигналы, о которых говорят реже, чем хотелось бы. Крупная хищная рыба — тунец, акула, макрель — живёт долго, находится на вершине пищевой цепочки и годами накапливает в тканях ртуть и другие тяжёлые металлы. Для взрослого здорового человека эти концентрации могут быть терпимыми, но для плода токсический эффект ртути — риск, которого разумнее избежать вообще.
«Беременным я бы посоветовала полностью исключить крупную хищную рыбу — слишком велик риск накопления ртути, а для плода это критично», — предостерегла Ванда Корогод.
Отдельная тема — сырая рыба во всех её проявлениях. Суши, сашими, строганина, тала — для беременной женщины это табу без вариантов. Риск заражения паразитами в этот период абсолютно неприемлем, потому что любая паразитарная инфекция у матери бьёт по плоду с удвоенной силой.
Пожилым людям рыбу часто рекомендуют как прямую замену мясу, и в этом совете есть значительная доля истины, но полным он не является. Рыбный белок действительно усваивается легче мясного, а выделительные системы с возрастом работают уже не с той интенсивностью, что в молодости. Плюс пожилому организму требуется меньше белка в целом, так что чисто математически рыба закрывает потребность в нём с меньшей нагрузкой на почки и печень.
Однако полностью списывать мясо со счетов диетолог не советует. Железо, которое из красного мяса усваивается несравнимо лучше, чем из любого растительного источника, пожилым людям необходимо для профилактики анемии. Оптимальный расклад — две-три порции рыбы в неделю и дважды в неделю красное мясо, но в меньшем объёме, чем рыба.
«Рыбу можно смело ставить на ужин — она переварится быстро и не помешает сну. А вот мясо лучше оставить на первую половину дня», — пояснила Ванда Корогод.
Чтобы польза не ушла в дым.
Способ приготовления — это ровно половина успеха, о которой часто забывают в погоне за качеством самой рыбы. Можно купить идеального свежего лосося, а потом пережарить его на чугунной сковороде до состояния канцерогенной корочки. Поэтому три идеальных метода готовки, пояснила диетолог — запекание, варка и приготовление на пару. При паровой обработке рыба сохраняет максимум микроэлементов и остаётся сочной без добавления жира. Варка хороша для супов и диетического стола. Запекание даёт насыщенный вкус без продуктов горения масла. Диетолог советует чередовать все три метода в зависимости от сорта рыбы и настроения.
«Жарки я советую избегать вообще — при высоких температурах рыбьи жиры окисляются, и значительная часть пользы просто теряется», — подчеркнула Ванда Корогод.
Если же душа категорически требует румяного бока, компромиссным решением может стать запекание в духовке с минимальным количеством масла и травами. Получится и аппетитно, и значительно менее вредно для организма, чем при готовке на классической сковороде.
Не просто закуска, а кладезь витаминов.
Дальневосточное застолье без солёной рыбы представить невозможно. Красная, сельдь, корюшка пряного посола — целый культурный код, который передаётся в семьях из поколения в поколение. Рецепты посола хранятся как реликвии, а умение выбрать правильный кусок на рынке считается почти сакральным знанием.
Однако диетолог смотрит на этот код через безжалостную призму натрия. Соль в больших количествах задерживает жидкость, нагружает сердце, заставляет почки работать на пределе. Для здорового человека разумный предел — 100−150 граммов солёной рыбы за один присест.
«Для людей с больным сердцем или почками норма сжимается до 30−50 граммов — превышение чревато отёками и декомпенсацией хронических заболеваний», — предупредила Ванда Корогод.
Так что с солёненьким лучше дружить, но без крайностей. Особенно обидно бывает, когда человек годами следит за питанием, а потом на праздничном застолье съедает полкило красной рыбы и получает скачок давления, сводящий на нет все предыдущие усилия.
С ещё одним популярным атрибутом застолий — вяленой рыбой — связан устойчивый стереотип: мол, это просто снек под пиво и не более того, пользы в ней никакой. Реальность, поясняет диетолог, сложнее и интереснее. Вяленая рыба сохраняет всё то же богатство, что и свежая, — полноценный белок, витамины, омега-3 жирные кислоты никуда не деваются в процессе вяления. Это концентрированный продукт, в котором питательные вещества спрессованы в небольшом объёме.
Проблема здесь не в самой рыбе, а в том, как её готовят и в каких количествах потребляют. Качество и безопасность приготовления выходят на первый план: вялить рыбу нужно в условиях, исключающих заражение, и доверять только проверенным источникам. Стихийный рынок у дороги, где рыба сушилась под солнцем в компании мух, — не вариант ни при каких обстоятельствах.
«Вяленая рыба — это концентрированный белок и омега-3, но главное — быть уверенным в качестве и безопасности её приготовления», — отметила диетолог.
Нормы разового потребления — те же, что и для солёной рыбы: 100−150 граммов для здорового взрослого, 30−50 — для тех, у кого проблемы с сердцем или почками. При этом важно понимать, что вяленая рыба плотнее солёной, и сто граммов на вид — это довольно скромный кусочек. Контролировать объём придётся сознательно, даже если рука сама тянется за добавкой.
Сосуды, волосы и кожа с омегой-3 — всегда моложе.
В рыбной теме нельзя обойти стороной пресловутые омега-3 жирные кислоты— незаменимые полиненасыщенные жиры, которые человеческий организм не умеет синтезировать самостоятельно. Они должны поступать с пищей, и никаких обходных путей здесь нет. На этом, пожалуй, заканчивается всё простое в теме омеги-3, а дальше начинаются нюансы, споры и научные дискуссии.
Роль этих кислот огромна и уже неплохо изучена. Во-первых, они поддерживают сердечно-сосудистую систему, помогая сосудам оставаться эластичными, а давлению — стабильным. Во-вторых, обладают противовоспалительным действием, что особенно ценно в условиях хронического вялотекущего воспаления, которым грешит современный образ жизни. В-третьих, улучшают работу мозга и нервной системы, хорошо укрепляют иммунитет. И в-четвёртых, напрямую влияют на внешний вид: кожа, волосы и ногти при регулярном употреблении омега-3 выглядят более молодыми и здоровыми.
«Растительные источники омеги-3, вроде льняного масла, усваиваются значительно хуже рыбных. Так что если рыбу вы едите редко, аптечные капсулы — не блажь, а разумная подстраховка», — резюмировала Ванда Корогод.
Для тех хабаровчан, которые едят рыбу не каждый день, а от случая к случаю, баночка омеги-3 — не дань моде, а необходимость. Главное — выбирать препараты с доказанной степенью очистки и не назначать дозировку себе самостоятельно, особенно при наличии хронических заболеваний.