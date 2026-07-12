Вернёт молодость, а стоит копейки! Самую недооценённую рыбу назвала диетолог

Для Хабаровского края День рыбака — один из важнейших профессиональных праздников в году. Охотское море, Амур и его десятки притоков кормили здесь целые поколения людей, и рыба на столе — не праздничный деликатес, а вещь привычная и будничная. Но привычка иногда играет с нами злую шутку: мы годами едим одно и то же, готовим одним и тем же способом и редко задумываемся, всё ли делаем правильно. Стоит ли налегать на солёное, не обделяем ли мы себя паровой обработкой, с какого возраста рыбу можно ребёнку и чем заменить дефицит омеги-3, если порции на тарелке не дотягивают до нормы, — обо всём этом рассказала hab.aif.ru диетолог-эндокринолог Ванда Корогод.