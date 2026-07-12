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Бастрыкин поручил проверить аварийный дом в Новосибирске

Здание 1958 года постройки на улице Катодной находится в непригодном состоянии: кровля протекает, перекрытия прогнили, фундамент разрушается.

Источник: Следственный комитет РФ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки состояния многоквартирного дома на улице Катодной в Новосибирске. Об этом сообщили в Информационном центре СК России.

Ведомство организовало процессуальную проверку после появления информации в СМИ и соцсетях о ненадлежащем обслуживании здания. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК.

«Длительное время здание 1958 года постройки находится в непригодном состоянии: кровля протекает, перекрытия прогнили, фундамент разрушается. Несмотря на физический износ конструкций, запланированный на 2025 год капитальный ремонт до настоящего времени не начат. Обращения в различные инстанции результатов не принесли», — говорится в сообщении ведомства.

Руководитель регионального СУ СК Антон Бадулин должен доложить о промежуточных итогах проверки и принятых мерах по защите прав граждан. Жители дома надеются, что вмешательство главы ведомства ускорит решение проблемы с аварийным жильём.