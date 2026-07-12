Бастрыкин поручил проверить аварийный дом в Новосибирске

«Длительное время здание 1958 года постройки находится в непригодном состоянии: кровля протекает, перекрытия прогнили, фундамент разрушается. Несмотря на физический износ конструкций, запланированный на 2025 год капитальный ремонт до настоящего времени не начат. Обращения в различные инстанции результатов не принесли», — говорится в сообщении ведомства.