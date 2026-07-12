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Медицинский логопед сказала, почему мужчины с хорошими женами после инсультов восстанавливаются хуже

Медицинский логопед сказала, почему хорошая жена вредит мужу с инсультом.

Источник: Комсомольская правда

Почему синдром хорошей жены вредит мужу после инсульта в интервью изданию «Медицинский вестник» сказала медицинский логопед Минского областного центра медицинской реабилитации «Загорье» Алеся Деревянко.

По ее словам, мужчины, перенесшие инсульт, в большинстве случаев не такие дисциплинированные во время реабилитации, как женщины.

«Особенно имеющие хороших жен, которые жалеют их и стараются ухаживать, делают все за мужа. Это очень мешает», — подчеркнула специалист.

Алеся Деревянко привела в пример собственную семью, ее мужу недавно заменили тазобедренный сустав, и она постаралась минимизировать свое участие в его восстановлении. Понимала: если обеспечить полный уход, то будут проблемы с заживлением. Тактика сработала, мужчина прекрасно восстановился, прилагая максимум собственных усилий.

По словам специалиста, ее задача не жалеть, а оказать максимально профессиональную помощь за те 20 дней, что человек находится в реабилитационном центре, помочь растормозить речь. Для этого ставятся дробные цели, чтобы пациент чувствовал прогресс.

Каждый пациент при выписке получает на электронную почту подробные инструкции и пособия для дальнейшей работы. Кто следует предписаниям врачей, логопеда, тот получает результат даже при занятиях самостоятельно дома.

Самые серьезные успехи обычно видны в первые два года, но и потом будут улучшения.

«На самом деле восстановление нейропластичности мозга, двигательных функций будет продолжаться всю жизнь, но нужно прилагать усилия и пациенту, и родственникам», отметила Алеся Деревянко.

Кстати, белорусский уролог назвал мужские и женские симптомы, при которых надо обязательно идти к врачу.

Кроме того, врач сказал, какая еда и вода являются причинами камней в почках.

А еще онколог назвала агрессивный рак, которым за 10 лет заболело на 24% больше белорусов.

Мы писали, что в Беларуси пенсионерка сама пошла на экспертизу у психиатра перед продажей дома — вот итог.