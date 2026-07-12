Медицинский логопед сказала, почему мужчины с хорошими женами после инсультов восстанавливаются хуже

Алеся Деревянко привела в пример собственную семью, ее мужу недавно заменили тазобедренный сустав, и она постаралась минимизировать свое участие в его восстановлении. Понимала: если обеспечить полный уход, то будут проблемы с заживлением. Тактика сработала, мужчина прекрасно восстановился, прилагая максимум собственных усилий.