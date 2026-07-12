Медицинский логопед сказала, почему мужчины с хорошими женами после инсультов восстанавливаются хуже

Почему синдром хорошей жены вредит мужу после инсульта в интервью изданию «Медицинский вестник» сказала медицинский логопед Минского областного центра медицинской реабилитации «Загорье» Алеся Деревянко.
По ее словам, мужчины, перенесшие инсульт, в большинстве случаев не такие дисциплинированные во время реабилитации, как женщины.
«Особенно имеющие хороших жен, которые жалеют их и стараются ухаживать, делают все за мужа. Это очень мешает», — подчеркнула специалист.
Алеся Деревянко привела в пример собственную семью, ее мужу недавно заменили тазобедренный сустав, и она постаралась минимизировать свое участие в его восстановлении. Понимала: если обеспечить полный уход, то будут проблемы с заживлением. Тактика сработала, мужчина прекрасно восстановился, прилагая максимум собственных усилий.
По словам специалиста, ее задача не жалеть, а оказать максимально профессиональную помощь за те 20 дней, что человек находится в реабилитационном центре, помочь растормозить речь. Для этого ставятся дробные цели, чтобы пациент чувствовал прогресс.
Каждый пациент при выписке получает на электронную почту подробные инструкции и пособия для дальнейшей работы. Кто следует предписаниям врачей, логопеда, тот получает результат даже при занятиях самостоятельно дома.
Самые серьезные успехи обычно видны в первые два года, но и потом будут улучшения.
«На самом деле восстановление нейропластичности мозга, двигательных функций будет продолжаться всю жизнь, но нужно прилагать усилия и пациенту, и родственникам», отметила Алеся Деревянко.
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