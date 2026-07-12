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Бастрыкин потребовал доклад по дому в Катав-Ивановске, где кровлю не ремонтируют с 2015 года

В 2015 году кровля здания 1990 года постройки оказалась повреждена в результате произошедшего урагана.

Источник: dostup1.ru

Бастрыкин потребовал доклад по дому в Катав-Ивановске (Челябинская область), где кровлю не ремонтируют с 2015 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

К главе ведомства поступило обращение по вопросу ненадлежащего обслуживания многоквартирного дома на улице Цементников.

Из-за постоянных протечек и сырости с фасада строения осыпается кирпичная кладка, жилые помещения и подъезды постоянно затапливаются. Проведение ремонтных работ запланировано только в 2030 году.

«Многочисленные обращения в различные инстанции результатов не принесли. В СУ СК России по Челябинской области по данному факту расследуется уголовное дело», — сообщили в ведомстве.

Председатель Следственного комитета поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела, а также принимаемых мерах в защиту прав граждан.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.