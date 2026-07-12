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Почти 1300 волонтеров дежурят на нижегородских АЗС

За каждой заправочной станцией согласно графику дежурств закреплены два ответственных лица.

Почти 1300 сотрудников администрации Нижнего Новгорода, районных администраций и подведомственных учреждений с 9 июля работают волонтерами на 55 сетевых заправках города. Об этом глава города Юрий Шалабаев сообщил в своем макс-канале.

За каждой заправочной станцией согласно графику дежурств закреплены два ответственных лица. В специальных жилетах они следят за наличием топлива и передают актуальную информацию водителям, чтобы избежать скопления очередей. Также волонтеры проверяют регистрационные номера автомобилей согласно введенным временным мерам продажи топлива, помогают водителям быстрее сориентироваться и приступить к заправке, когда подходит их очередь.

По словам Юрия Шалабаева, в основном обстановка на АЗС штатная. Случаев, когда кто-то пытается обойти очередь, становится меньше, а система четных и нечетных дней действительно способствует разгрузке и порядку.

Глава города отметил, что трудности не замалчиваются и над ними активно работают. Работа добровольцев из числа сотрудников администрации, различных организаций и волонтеров стала весомым подспорьем в комплексе принимаемых мер. Юрий Шалабаев поблагодарил всех, кто помогает дежурствами на АЗС и соблюдает личную дисциплину, выразив уверенность, что город справится с возникшими сложностями.

Подробнее о том, где найти бензин, какие новые порядки ввели на АЗС региона и в целом о ситуации с топливом в Нижегородской области, читайте в нашем специальном сюжете на сайте pravda-nn.ru.