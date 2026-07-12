Почти 1300 волонтеров дежурят на нижегородских АЗС

Глава города отметил, что трудности не замалчиваются и над ними активно работают. Работа добровольцев из числа сотрудников администрации, различных организаций и волонтеров стала весомым подспорьем в комплексе принимаемых мер. Юрий Шалабаев поблагодарил всех, кто помогает дежурствами на АЗС и соблюдает личную дисциплину, выразив уверенность, что город справится с возникшими сложностями.