Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новое оборудование установили в Бронницкой больнице Подмосковья

Видеолапароскопический комплекс предназначен для проведения малоинвазивных операций.

Бронницкая больница в Московской области получила новый видеолапароскопический комплекс «Олимпус». Техника была закуплена при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.

Оборудование предназначено для проведения малоинвазивных операций, которые позволяют избежать больших разрезов. С его помощью хирурги могут удалять желчный пузырь и червеобразный отросток, ушивать прободные язвы и проводить диагностические вмешательства на органах брюшной полости.

Заведующий хирургическим отделением больницы Николай Аберясев отметил, что наличие двух полноценных комплексов в соседних операционных позволяет проводить операции параллельно. Это увеличивает пропускную способность отделения и количество пациентов, получающих высокотехнологичную помощь.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.