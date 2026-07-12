Новое оборудование установили в Бронницкой больнице Подмосковья

Бронницкая больница в Московской области получила новый видеолапароскопический комплекс «Олимпус». Техника была закуплена при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
Оборудование предназначено для проведения малоинвазивных операций, которые позволяют избежать больших разрезов. С его помощью хирурги могут удалять желчный пузырь и червеобразный отросток, ушивать прободные язвы и проводить диагностические вмешательства на органах брюшной полости.
Заведующий хирургическим отделением больницы Николай Аберясев отметил, что наличие двух полноценных комплексов в соседних операционных позволяет проводить операции параллельно. Это увеличивает пропускную способность отделения и количество пациентов, получающих высокотехнологичную помощь.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.