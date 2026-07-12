Очереди на заправках могут стать уважительной причиной опоздания на работу — Федерация независимых профсоюзов

«Многокилометровые очереди на заправки, отменённые рейсы общественного транспорта и другие форс-мажоры не редкость в наше неспокойное время. На основе анализа судебной практики уважительными причинами чаще всего признаются: срочное обращение к врачу, экстренные и форс-мажорные обстоятельства, стихийные бедствия и чрезвычайные ситуации, выполнение государственных или общественных обязанностей», — пояснили в ФНПР.