Где в Воронеже отключат горячую воду с 13 по 19 июля?

В Воронеже продолжается подготовка теплоэнергетического хозяйства города к новому отопительному сезону. На неделе с 13 по 19 июля горячую воду отключат в 720 домах, расположенных во всех районах города.
Железнодорожный район.
С 7 по 14 июля.
улица Маршала Одинцова, 2, 4, 13, 15, 19, 21, 21а, 23, 25, 27;
улица Богдана Хмельницкого, 19а, 20/1, 25, 30а, 34а, 50б, 54б, 64, 66, 68;
улица Артамонова, 2а, 6а, 7, 8а, 9, 16, 20, 22, 24, 26, 30а, 34а, 36, 38а, 38 В, 40, 42;
улица Архитектора Троицкого, 3, 5, 8;
Ленинский проспект, 223, 227;
улица Суворова, 116, 116а.
С 15 по 24 июля.
улица Маршала Одинцова, 25а, 25б/1, 25б/2, 25б/3, 25б/4, 25б/5, 25б/10, 25б/11, 25б/12, 25б/13.
Левобережный район.
С 13 по 17 июля.
улица Новосибирская, 17, 19;
улица Волго-Донская, 13, 16, 32;
улица Ростовская, 34, 50/3;
улица Менделеева, 25.
С 14 по 20 июля.
улица Ленинградская, 82 В, 134, 136б, 136а;
Ленинский проспект, 16/2;
переулок Ольховый, 2а, 2б, 2 В, 2 г, 2д, 2ж, 2з, 2е, 9, 9а, 9б, 11, 13;
Ленинский проспект, 43, 45а, 49, 59а, 61а, 65, 71, 71а, 73, 73а, 75, 77;
переулок Парашютистов, 4, 10;
переулок Гвардейский, 2, 4;
улица Мопра, 2а, 3, 8б, 12а, 12б, 15, 15/1, 18б, 19/1, 75б.
улица Нижняя, 73.
С 13 по 15 июля.
улица Глинки, 5, 7,1 1, 11а, 13, 15, 17;
улица Дубянского, 1, 12;
улица Майская, 2, 3а, 9а, 11, 11а, 13, 13а, 15, 17, 25, 25а, 27, 29, 31, 33, 33а.
Коминтерновский район.
С 14 по 21 июля.
Бульвар Победы, 1, 3, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 15а, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 23а, 22, 24, 25, 26, 28, 29а, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 41а, 42, 43, 44, 46, 46б, 45а, 47, 48а, 49, 50, 50а, 50б, 50 В, 51, 51а;
улица Генерала Лизюкова, 2б, 3, 6, 8, 8а, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 21, 23, 25, 28, 27, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 40, 42а, 43, 44, 46, 46а, 47, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 61 В, 63, 65, 66, 66а, 67, 69, 69а, 70, 70а, 71, 72, 73, 75, 76, 76а, 77, 78, 79, 80, 83, 85, 89, 91, 91а, 91б, 93, 93а, 95, 97, 99, 101, 103, 105;
улица Маршал Жукова, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9;
улица 60-й Армии, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 15, 17, 21, 22а, 22б, 23, 25, 26, 27, 29, 29а, 31;
Московский проспект, 82, 85, 90, 90/1, 90а, 91, 92, 92а, 92б, 93, 93/2, 94, 95, 96а, 97а, 97а/1, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 104а, 104б, 104 В, 105, 109, 109/1, 109а, 110а, 110б, 110 В, 110 г, 110д, 110е, 110и, 110 л, 111, 112, 113, 114;
улица Шишкова, 73, 75, 95, 95а, 97, 99, 101, 103, 103а, 105, 105а, 107, 107а;
улица Хользунова, 10, 10б, 12, 38, 38/1, 38/3, 38/4, 38/7, 38/8, 38/10, 40а, 40б, 40 В, 40 г, 40д, 42 (общ.), 42д, 44 (общ.), 46 (общ.), 48, 50 (общ.), 54, 58, 60, 60б, 64, 64а, 66, 68, 70а, 72, 72а, 72б, 74, 76, 80, 82, 84, 88, 92, 94, 96, 98, 99б, 98 В, 100, 100 В, 102, 102 В, 107, 108, 109, 110, 110 В, 111, 112, 112 В, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 123, 125;
улица Владимира Невского, 1, 1а, 1 В, 3, 4, 7, 8, 9, 9а, 10, 12, 12а, 13, 13б, 13 В, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 22, 22/1, 24, 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 25/5, 25/6, 25/9, 25/10, 26, 28, 30, 32, 34, 34а, 35, 36, 36а, 38а, 38б, 40, 44, 46, 46/2, 46/3, 46/4, 49;
улица Антонова-Овсеенко, 15, 19, 21, 23, 23а, 25а, 29, 31, 31а, 33, 35, 35 В, 35э, 48а;
улица Новгородская, 121, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141;
переулок Ученический, 5;
улица 60 лет ВЛКСМ, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 21, 23, 25, 29;
улица Беговая, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 138а, 140, 142, 144, 148, 150, 152, 156, 158, 160, 162, 166, 168, 170, 172;
улица 45 Стрелковой Дивизии, 247/3, 249/1, 249/2, 249/3;
проезд Ясный, 4.
С 30 июня по 13 июля.
улица Транспортная, 79, 81, 83;
ул. Советская, 53;
ул. Брянская, 15, 17, 19, 21, 23, 25;
переулок Автогенный, 13, 15, 17;
улица Лидии Рябцевой, 47/1.
С 12 по 26 июля.
Московский проспект, 13, 15;
улица Брянская, 1, 3.
С 7 по 14 июля.
улица 60 Армии, 28, 35, 37;
улица Владимира Невского, 25а, 25/7, 25/8, 25/11, 27, 31, 31а, 31б, 33, 33а, 35, 35а, 37, 38, 38/2, 38/3, 38 В, 38 г, 38д, 38е, 39б, 39д, 47, 48, 48 В, 48 г, 49, 51, 53, 55а, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 65а, 67, 69, 71, 79, 81, 81а, 83, 85, 85а, 85б;
улица Мордасовой, 11а, 13, 15, 3, 3а, 5, 7, 7а, 9, 9а;
Московский проспект, 131а, 131б, 131 В, 117а, 117б, 117 В, 119, 123, 125, 127, 133, 137, 141;
улица Шукшина, 13, 15, 17, 25, 29, 31;
улица Маршала Жукова, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26;
Бульвар Победы, 2, 4, 6.
С 6 по 15 июля.
улица Загоровского, 7к1,7к2, 7к3, 7к4, 9/2, 9/3.
С 13 по 22 июля.
улица Серафима Саровского, 179, 179к1, 179а к1, 179а, 181.
С 6 по 17 июля.
Московский проспект, 126, 128, 130;
улица Беговая, 61, 63.
С 7 по 17 июля.
улица Миронова, 43, 43б, 45, 49.
Советский район.
С 7 по 14 июля.
улица Домостроителей, 2, 4, 6, 7а, 8, 9а, 10, 12, 14, 14а, 20, 75, 77, 79;
улица Писателя Маршака, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30;
улица Пеше-Стрелецкая, 58/1, 58/2, 58/3, 64, 66, 79а, 83, 91, 111, 141, 143, 145, 147, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165;
улица Героев Сибиряков, 1, 3, 7, 9, 13, 15, 15а, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33/1, 33/2, 35, 37, 39, 41, 41а, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 55а, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 67а, 69, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 97, 99, 101, 103, 105;
улица Юлюса Янониса, 1, 2, 3, 5, 6а, 7, 9, 9а, 10/2, 11, 11а, 12, 12а, 14, 14а, 15, 16, 17, 17а , 18, 22, 24;
улица Дорожная, 1, 7, 7а, 9;
улица Ворошилова, 38а, 48, 50;
бульвар Пионеров, 9, 10 В, 15, 17, 17б, 19а;
улица Космонавтов, 22а.
С 14 по 27 июля.
улица Антокольского, 2, 4,6 , 8, 10;
улица Генерала Перхоровича, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;
переулок Земнухова, 18а, 20а;
ул. Космонавта Комарова, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8а, 8б, 10, 11, 12, 13, 14, 16;
улица Краснозвёздная, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 32, 36, 38, 40, 42;
улица Любы Шевцовой, 1, 3, 5, 5/1, 9, 11, 13, 15, 17, 17а, 19, 21, 25, 27, 29, 31;
улица Олеко Дундича, 23, 25;
Патриотов проспект, 31, 31/1, 31/2, 40, 4а, 50, 50а, 50б, 50 В, 51, 57, 59, 61;
улица Путиловская, 11, 13, 13а, 15, 15а, 17, 2/1, 2а, 7;
Фестивальный бульвар, 11а, 15а, 19а, 1а, 23а, 25а, 7а;
улица Шендрикова, 1, 2, 3, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 15;
улица Южно-Моравская, 9, 11, 13, 15, 15а, 15б, 17, 19, 19а, 21, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50/1, 50/2, 50/3, 50/4, 50/5, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 68/1, 70, 72, 74.
С 30 июня по 13 июля.
улица Тепличная, 20б.
С 8 по 21 июля.
улица Попова, 4, 10;
улица Защитников Родины, 10а;
улица Северцова, 48;
улица 232 Стрелковой дивизии, 9, 17, 19, 21, 23, 25, 25а, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 51;
улица Заполярная, 1а, 7, 9;
улица Киселёва, 1, 5, 17, 21;
улица 9 Января, 241/1, 241/2, 241/3, 241/4, 241/5, 241/6, 241/7, 241/9, 241/8, 241/10, 241/11, 241/14, 241/15.
С 15 по 24 июля.
улица Острогожская, 166/3, 166/4.
С 17 по 26 июля.
улица Полковника Богомолова, 5, 7.
Центральный район.
С 7 по 20 июля.
улица Карла Маркса, 112;
улица Революции 1905 года, 5;
улица Средне-Московская, 1, 3, 7, 9, 15/17, 27;
улица Плехановская, 30.
С 15 по 24 июля.
улица Сакко и Ванцетти, 82.
С 14 по 23 июля.
улица Шишкова, 142.
Ленинский район.
С 14 по 21 июля.
улица Челюскинцев, 77, 84, 84а, 88, 101а, 101б, 101 В, 136а;
улица 20 лет Октября, 30, 64, 66, 66а, 75, 76, 77, 77а, 78, 81, 88е, 91;
улица Гродненская, 2, 65;
улица Ворошилова, 1 В, 1 г; 1д, ⅓, ¼, ⅕, ⅙;
улица Краснознамённая, 10, 12, 15;
улица Платонова, 7; 11/1;
улица Свободы, 10, 31;
улица Кольцовская, 70;
улица Куцыгина, 6, 21, 27;
улица Красноармейская, 17, 27, 60;
улица Станкевича, 38, 40, 45;
улица Кирова, 8, 10, 22, 24;
улица Пушкинская, 41, 45.
С 14 по 27 июля.
улица Моисеева, 40, 42, 44, 80, 82, 84;
улица Ворошилова, 9, 17;
улица Космонавтов, 60, 62, 36а, 38, 40;
улица Депутатская, 16;
улица Колесниченко, 44, 42.
С 6 по 19 июля.
улица Моисеева, 9б.