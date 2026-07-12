Инструкция для очевидцев: МЧС Красноярского края напомнило, как помочь пострадавшим в ДТП

Летом на загородных трассах традиционно растет трафик, что ведет к увеличению числа аварий. Свидетели ДТП могут внести свой вклдад в спасение жизней водителей и пассажиров еще до приезда спасателей. Специалисты ГУ МЧС России по Красноярскому краю напоминают алгоритм действий для очевидцев аварий: Звонок. Немедленно сообщите о случившемся по номеру 112. Первая помощь. Оказывайте помощь только если владеете навыками. Главное — не перемещать тяжело пострадавших людей, если нет угрозы взрыва или пожара, чтобы не навредить им еще больше. Безопасность авто. Выключите зажигание пострадавшей машины, отсоедините аккумулятор и проверьте утечку бензина. При запахе и дыме постарайтесь найти источник и потушить возгорание. Передача информации. Прибывшим спасателям четко опишите то, что видели с момента происшествия. Добавим, водителей просят быть особенно внимательными на опасных участках дорог: