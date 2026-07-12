Народные приметы в Петров день 12 июля предлагают белорусам посчитать число дождей, от которых зависит урожай осенью

По народным приметам, если в Петров день погода сухая, то до конца лета будет тепло. Если в этот день трижды начинается и идет дождь, урожай будет обильным, если дважды — хорошим, а вот если дождь пойдет только один раз — умеренным. Белорусские синоптики на сайте pogoda.by прогнозируют, что 12 июля погоду в Беларуси определяют атмосферные фронты и неустойчивые воздушные массы. Днем на большей части территории страны пройдут дожди, в отдельных районах ожидаются сильные дожди и грозы. Максимальная температура днем от +18 до +24 градусов.