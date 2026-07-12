Народные приметы в Петров день 12 июля предлагают белорусам посчитать число дождей, от которых зависит урожай осенью

12 июля по народному календарю Петров день, который называют также днем Петра и Павла, Красным летом. Это следующий день после Петрова поста, по которому наши предки судили о погоде и о об урожае. А вот что можно и нельзя делать в день Петра и Павла 12 июля, когда говорят «Пришел Петрок, опал листок» — подробнее здесь.
По народным приметам, если в Петров день погода сухая, то до конца лета будет тепло. Если в этот день трижды начинается и идет дождь, урожай будет обильным, если дважды — хорошим, а вот если дождь пойдет только один раз — умеренным. Белорусские синоптики на сайте pogoda.by прогнозируют, что 12 июля погоду в Беларуси определяют атмосферные фронты и неустойчивые воздушные массы. Днем на большей части территории страны пройдут дожди, в отдельных районах ожидаются сильные дожди и грозы. Максимальная температура днем от +18 до +24 градусов.
МЧС выпустил предупреждение об оранжевом уровне опасности из-за гроз и сильных ливней для Витебской и Могилевской областей во второй половине дня 12 июля. Так что белорусам остается только посчитать, сколько раз в Петров день прольется дождь.
Кроме того, дождливый день 12 июля предвещает сырой сенокос и сулит дожди в течение последующих 40 дней. Ясная и сухая погода в этот день к теплой осени.
Кстати, синоптики предупредили, что с 13 июля в Беларусь возвращается жара до +30 градусов, но с ливнями.
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