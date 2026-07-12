В Тюменской области стартовал прием заявок на грант «Агромотиватор»

Предприниматели Тюменской области до 31 августа могут подать заявку на грант «Агромотиватор». Поддержка бизнеса отвечает целям и задачам нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в фонде «Инвестиционное агентство Тюменской области».
Размер гранта на проекты в сфере животноводства составляет до 7 млн рублей, а по другим направлениям агропрома — до 5 млн рублей. Средства можно направить на строительство, приобретение или монтаж объектов для производства, хранения и переработки сельхозпродукции, приобретение сельскохозяйственных животных, птицы, рыбопосадочного материала и посадочного материала многолетних насаждений, покупку техники и оборудования.
Обязательные условия — собственное финансирование не менее 10% от стоимости проекта и наличие земельного участка, которым заявитель вправе пользоваться не менее 5 лет. Специалисты регионального центра компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров помогут с подготовкой бизнес-плана и конкурсной заявки.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.