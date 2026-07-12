В Тюменской области стартовал прием заявок на грант «Агромотиватор»

Размер гранта на проекты в сфере животноводства составляет до 7 млн рублей, а по другим направлениям агропрома — до 5 млн рублей. Средства можно направить на строительство, приобретение или монтаж объектов для производства, хранения и переработки сельхозпродукции, приобретение сельскохозяйственных животных, птицы, рыбопосадочного материала и посадочного материала многолетних насаждений, покупку техники и оборудования.