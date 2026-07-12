Нижегородский минлесхоз с 13 июля будет выдавать разрешения на охоту с собаками

С 13 июля министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области начнет выдавать разрешения на добычу пернатой дичи с подружейными собаками и ловчими птицами, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Сезон охоты на болотно-луговую дичь (дупель, бекас, гаршнеп, травник, чибис, коростель) откроется 25 июля и продлится до 30 ноября.
С 5 августа по 28 февраля разрешена охота на боровую дичь — глухаря, тетерева, рябчика (исключая вальдшнепа). С 5 августа по 30 ноября можно добывать полевую дичь (серую куропатку, перепела, голубей и горлиц) и вальдшнепа. На водоплавающую дичь — гусей, уток, лысуху и камышницу — сезон также открывается 15 августа и продлится до 30 ноября.
В ведомстве напомнили, что охота запрещена на виды, занесенные в Красные книги России и Нижегородской области: белую куропатку, клинтуха, а также некоторые виды куликов — большого кроншнепа, турухтана, мородунку, фифи, кулика-сороку, поручейника, пастушка и погонышей.
Охотиться с одной подружейной собакой могут одновременно не более трех человек. Каждый должен иметь при себе все необходимые документы.
Разрешения будут выдавать в минлесхозе по адресу: Нижний Новгород, улица Костина, дом 2, кабинет 67, а также в территориальных подразделениях ведомства. Телефон для справок: 8 (831) 434−32−88. Образцы платежных документов и реквизиты для уплаты госпошлины размещены на официальном сайте минлесхоза.
В ведомстве также предупредили, что при установлении IV и V классов пожарной опасности посещение лесов запрещается. Актуальная карта с отметками районов, где действует запрет, ежедневно обновляется на сайте министерства.