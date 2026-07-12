Нижегородский минлесхоз с 13 июля будет выдавать разрешения на охоту с собаками

С 5 августа по 28 февраля разрешена охота на боровую дичь — глухаря, тетерева, рябчика (исключая вальдшнепа). С 5 августа по 30 ноября можно добывать полевую дичь (серую куропатку, перепела, голубей и горлиц) и вальдшнепа. На водоплавающую дичь — гусей, уток, лысуху и камышницу — сезон также открывается 15 августа и продлится до 30 ноября.