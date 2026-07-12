Пользы от Омега-3 нет: ученые выяснили, что будет, если принимать ее 2 года

«За два года не было обнаружено статистически значимого улучшения памяти, внимания или других когнитивных функций», — отмечает врач Павлова. По ее словам, не выявили и значимых различий по объему гиппокампа — области мозга, отвечающей за память. У некоторых носителей APOE ε4 отметили признаки возможной пользы, но эти данные требуют подтверждения.