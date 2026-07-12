Пользы от Омега-3 нет: ученые выяснили, что будет, если принимать ее 2 года

Эндокринолог Зухра Павлова рассказала о результатах исследования, которое проверило влияние омега-3 на мозг за два года приема. Ученые наблюдали 365 человек в возрасте 55−80 лет с низким уровнем потребления омега-3, часть из них были носителями гена APOE ε4 — фактора риска болезни Альцгеймера.
В течение двух лет участники ежедневно принимали 2000 мг докозагексаеновой кислоты или плацебо. Уровень омега-3 в организме заметно вырос, а соотношение ДГК к арахидоновой кислоте в спинномозговой жидкости увеличилось примерно на 17% — добавка действительно достигала мозга.
«За два года не было обнаружено статистически значимого улучшения памяти, внимания или других когнитивных функций», — отмечает врач Павлова. По ее словам, не выявили и значимых различий по объему гиппокампа — области мозга, отвечающей за память. У некоторых носителей APOE ε4 отметили признаки возможной пользы, но эти данные требуют подтверждения.
Людям, рассматривающим омега-3 для профилактики возрастных изменений, стоит учитывать: авторы исследования считают, что начинать прием добавки нужно раньше, а не после 55 лет.
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