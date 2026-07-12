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В городе Щекино Тульской области проверили качество ремонта дорог

Общественники посетили улицы Революции и Свободы.

Источник: Национальные проекты России

Общественники посетили дорожные объекты, которые ремонтируются в городе Щекино Тульской области при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в «Тулаавтодоре».

«Все работы ведутся не только под нашим постоянным контролем, но и под пристальным вниманием общественных наблюдателей. Привлечение представителей общественности — это не формальность, а действенный инструмент для всестороннего учета интересов жителей», — отметил заместитель министра — директор департамента дорожного хозяйства министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Виталий Чепелев.

Участники осмотра оценили качество ремонта двух улиц. В частности, на улице Революции ремонт находится на завершающей стадии — техническая готовность составляет 99%. В то же время на улице Свободы продолжается комплексный ремонт. Там обновят дорожное полотно, съезды и парковки, заменят бортовые камни, установят «лежачие полицейские», металлические пешеходные ограждения, знаки, отремонтируют тротуары и нанесут разметку.

Всего в этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Тульской области обновят около 103 км автомобильных дорог. Из них 86 км приходится на региональную сеть и 17 км — на дороги местного значения.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.