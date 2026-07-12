Циклон принес в Воронежскую область грозы и град, но сохранил жару

По информации синоптиков, в ночь с 12 на 13 июля существенных осадков не прогнозируется, однако днем в понедельник ожидаются кратковременные дожди, которые будут сопровождаться грозами. В отдельных районах области не исключен град. Ветер юго-западный и западный: ночью его скорость составит 5−10 м/с, днем усилится до 8−13 м/с, а при грозах порывы могут достигать 15−17 м/с. Температура воздуха ночью установится на отметках 10−15°, днем прогреется до 20−25°. В областном центре условия будут схожими: днем пройдут кратковременные дожди с грозой, порывы ветра при грозе — до 16 м/с. В Воронеже ночью ожидается 13−15°, днем — 20−22°.