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Театр «Астана Опера» начал гастрольную программу на международном фестивале в России

АЛМАТЫ, 12 июл — Sputnik. Театр «Астана Опера» начал гастрольную программу на международном фестивале в России, сообщило Минкультуры и информации Казахстана.

Источник: пресс-служба театра "Астана Опера"

В обращении президента Казахстана, которое зачитали перед выступлением, отмечено, что международный фестиваль искусств для детей и молодежи «Сириус — Роза Хутор» вносит весомый вклад в развитие диалога культур между Россией и дружественными государствами, включая Казахстан.

На главной сцене концертного центра «Сириус» казахстанский коллектив представил балет Лео Делиба «Коппелия» в хореографии выдающегося французского маэстро Ролана Пети. Главные партии исполнили ведущие солисты театра Айгерим Бекетаева, Арман Уразов и Олжас Тарланов.

Фестивальная программа казахстанского театра продолжится до 16 июля.