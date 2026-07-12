Театр «Астана Опера» начал гастрольную программу на международном фестивале в России

В обращении президента Казахстана, которое зачитали перед выступлением, отмечено, что международный фестиваль искусств для детей и молодежи «Сириус — Роза Хутор» вносит весомый вклад в развитие диалога культур между Россией и дружественными государствами, включая Казахстан.