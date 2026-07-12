В День города центр Янтарного сделают пешеходным

В Янтарном ограничат движение транспорта по улице Советской в День города. Праздник состоится в субботу, 18 июля. Об этом сообщается на официальной странице муниципалитета «ВКонтакте».
Ограничение вводят с 11:00 до 23:59:
по улице Советской (от дома № 79а до дома № 50); на въездах на улицу Советскую со стороны переулка Паркового и улицы Лесной; по улице Железнодорожной (на участке от пересечения с улицей Советской до пересечения с улицей Балебина).
«Пожалуйста, заранее определите место для парковки своего автотранспорта с учётом этой информации!» — просят в администрации.
Программа Дня города начнётся на площадках Янтарного комбината, затем продолжится на центральных улицах, в зелёных зонах и на главной сцене на Парковой площади. Гостей ждут концерты, мастер-классы и активности для всей семьи.
Схема: администрация Янтарного ГО «ВКонтакте».