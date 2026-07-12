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В Волгограде 13 июля пройдет без дождей, в области прогремит гроза

Синоптики рассказали, чего ждать от погоды в Волгоградской области 13 июля.

Источник: Комсомольская правда

Жителей Волгограда 13 июля порадует теплая и сухая погода. В областном центре установится переменная облачность, а дожди обойдут город стороной, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на Гидрометцентр. Воздух в ночные часы остынет до 17−19 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до комфортных 28−30 градусов тепла.

А вот в Волгоградской области погода приготовила сюрпризы. Небо также затянет переменной облачностью, но в некоторых районах пройдут кратковременные дожди. Днем синоптики прогнозируют грозы. Температура воздуха в ночные часы покажет от 14 до 19 градусов, а местами похолодает до 10−15. Днем в области будет по-настоящему жарко: от 27 до 32 градусов, хотя в отдельных районах ожидается не выше 22−27.