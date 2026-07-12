В Волгограде 13 июля пройдет без дождей, в области прогремит гроза

А вот в Волгоградской области погода приготовила сюрпризы. Небо также затянет переменной облачностью, но в некоторых районах пройдут кратковременные дожди. Днем синоптики прогнозируют грозы. Температура воздуха в ночные часы покажет от 14 до 19 градусов, а местами похолодает до 10−15. Днем в области будет по-настоящему жарко: от 27 до 32 градусов, хотя в отдельных районах ожидается не выше 22−27.