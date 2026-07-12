Ночной рейд в Алматы: 55 человек наказали за курение кальяна

По итогам одной ночи к административной ответственности привлекли 55 посетителей, которые курили кальян в местах, где это запрещено законом. Из незаконного оборота сотрудники полиции изъяли около 60 кальянных аппаратов, сообщили в ДП Алматы 12 июля 2026 года.