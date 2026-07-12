В Ивановской области расширили семейные меры поддержки

Больше многодетных семей и будущих мам-студенток смогут получить господдержку в Ивановской области. Выплаты предоставляются по нацпроекту «Семья», сообщили в правительстве региона.
Для беременных жительниц области, которые учатся в вузе или колледже, предусмотрена единовременная выплата 200 тысяч рублей. Ранее эта мера полагалась только студенткам очного отделения. Теперь она распространена и на тех, кто учится очно-заочно и заочно в вузах и колледжах региона.
Также расширена поддержка многодетных семей, дети из которых учатся платно в вузе или колледже. Ранее им компенсировали 50% оплаты стоимости обучения только на одного ребенка. Теперь многодетные родители смогут получать компенсацию за всех детей, которые учатся платно.
Обратиться за этими и другими мерами поддержки можно онлайн через портал «Госуслуги», лично в МФЦ или отделении соцзащиты по месту жительства. Все изменения действуют ретроспективно — с 1 января 2026 года.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.