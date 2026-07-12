В Ивановской области расширили семейные меры поддержки

Для беременных жительниц области, которые учатся в вузе или колледже, предусмотрена единовременная выплата 200 тысяч рублей. Ранее эта мера полагалась только студенткам очного отделения. Теперь она распространена и на тех, кто учится очно-заочно и заочно в вузах и колледжах региона.