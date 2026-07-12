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Пьяный водитель без прав сбил двух женщин в Ачинском округе

В поселке Малиновка Ачинского муниципального округа инспекторы ДПС задержали нетрезвого водителя без прав, который сбил двух женщин и скрылся с места ДТП.

В поселке Малиновка Ачинского муниципального округа инспекторы ДПС задержали нетрезвого водителя без прав, который сбил двух женщин и скрылся с места ДТП. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

По предварительным данным, ночью 32-летний мужчина, находясь за рулем автомобиля Kia Sorento в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на 42-летнюю женщину. Очевидцы попытались остановить автомобиль и отстранить водителя от управления, однако он умышленно наехал на 32-летнюю женщину, которая пыталась его задержать, и скрылся.

В результате происшествия 32-летнюю женщину доставили в медицинское учреждение. Второй пострадавшей назначили амбулаторное лечение.

«Экипаж ДПС оперативно задержал автомобиль, скрывшийся с места дорожно-транспортного происшествия. Полицейские установили, что водитель не имеет права управления транспортными средствами. Освидетельствование показало 0,92 мг/л», — сообщили в ГУ МВД.

В отношении мужчины сотрудники ДПС составили административные материалы за управление автомобилем в состоянии опьянения без права управления, оставление места ДТП, невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства, управление автомобилем водителем, лишенным права управления, отсутствие переднего государственного регистрационного знака и неуплату административного штрафа в установленный срок.

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