Пьяный водитель без прав сбил двух женщин в Ачинском округе

По предварительным данным, ночью 32-летний мужчина, находясь за рулем автомобиля Kia Sorento в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на 42-летнюю женщину. Очевидцы попытались остановить автомобиль и отстранить водителя от управления, однако он умышленно наехал на 32-летнюю женщину, которая пыталась его задержать, и скрылся.