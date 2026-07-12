Дальневосточные сладости, кокошники и нанайские тапочки: смотрим фото с «АмурФест. Лето» в Хабаровске

В Хабаровске вновь прогремел яркий и атмосферный фестиваль «АмурФест». Праздник вновь раскинулся на двух площадках — Комсомольской площади и в парке имени Муравьева-Амурского. Несмотря на жару, жители и гости Хабаровска пришли семьями и задерживались надолго. Здесь встретились мастера традиционных ремесел, художники, производители из «Сделано в Хабаровском крае» и самозанятые. Гостей радовали украшения, вязаные игрушки, сухоцветы, нанайские тапочки, кокошники, выпечка и сладости. На сцене выступали квартет «Триумф», хедлайнер Хабиб, группа «Батл Наггетс», и артисты цирка династии Тони. Фестиваль создал атмосферу творчества, музыки и летнего настроения.