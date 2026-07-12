Глеб Никитин высказался о решении клуба «Пари НН» сменить название

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал решение вернуть футбольному клубу «Пари НН» его прошлое название — ФК «Нижний Новгород». Об этом глава региона написал в своем телеграм-канале.
— В непростой экономической ситуации мы сделали все, чтобы сохранить команду, — отметил губернатор.
Глеб Никитин рассказал, что на протяжении нескольких месяцев совместно с ЦУРС велись переговоры. Перед ними стояла сложная задача — найти не просто акционера, а человека, который будет иметь такие же ценности и взгляды на команду.
Спустя время все вложенные труды принесли результаты. Был представлен новый ключевой акционер — предприниматель Андрей Артемов.
Впереди у команды много планов и целей. ФК «Нижний Новгород» ведет активную подготовку к старту в Лиге PARI. Также губернатор рассказал, что помимо работы над «взрослым футболом», правительство Нижегородской области направит свои силы на развитие детско-юношеского футбола. На территории области работают бесплатные секции, в которые может прийти любой ребенок, желающий заниматься спортом.
— Спорт должен быть доступным для каждого ребенка, это наша ключевая миссия, — подчеркнул Глеб Никитин.