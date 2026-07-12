Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
дождь, гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Белогорском районе Крыма назвали график подачи света

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл — РИА Новости Крым. В Белогорском районе Крыма планируется подавать электроэнергию по графику 3 часа через 3 часа или 3 часа через 6 часов. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС написал глава района Дмитрий Чумаков.

Источник: Telegram-канал Юрия Гоцанюка

Он напомнил, что 12 июля в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на высоковольтных линиях была ограничена подача электроэнергии в городе Белогорск, Вишенском, Мичуринском, частично Богатовском, Чернопольском и Криничненском сельских поселениях, а также в селе Мельники Зыбинского сельского поселения.

«В настоящее время подача электроэнергии постепенно восстанавливается. Ориентировочно на указанных территориях планируется перейти на режим: 3 часа электроэнергия подается — 6 часов отсутствует. Для Крымскорозовского, Ароматновского, Зеленогорского, Русаковского, Мельничновского, Цветочненского и Новожиловского сельских поселений, части поселка Зуя и населенных пунктов Зуйского сельского поселения, а также отдельных улиц города Белогорска ориентировочно планируется режим: 3 часа электроэнергия подается — 3 часа отсутствует», — написал глава района.

И призвал жителей учитывать этот режим и быть готовыми к ограничениям, а также добавил, что точный график составить и опубликовать в настоящее время невозможно, поскольку обстановка постоянно меняется.

«Режим подачи электроэнергии зависит от текущих технических возможностей энергосистемы и хода аварийных работ», — объяснил глава районной администрации.

И отметил, что об изменениях жителей будут информировать дополнительно.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше