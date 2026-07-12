В Белогорском районе Крыма назвали график подачи света

Он напомнил, что 12 июля в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на высоковольтных линиях была ограничена подача электроэнергии в городе Белогорск, Вишенском, Мичуринском, частично Богатовском, Чернопольском и Криничненском сельских поселениях, а также в селе Мельники Зыбинского сельского поселения.
«В настоящее время подача электроэнергии постепенно восстанавливается. Ориентировочно на указанных территориях планируется перейти на режим: 3 часа электроэнергия подается — 6 часов отсутствует. Для Крымскорозовского, Ароматновского, Зеленогорского, Русаковского, Мельничновского, Цветочненского и Новожиловского сельских поселений, части поселка Зуя и населенных пунктов Зуйского сельского поселения, а также отдельных улиц города Белогорска ориентировочно планируется режим: 3 часа электроэнергия подается — 3 часа отсутствует», — написал глава района.
И призвал жителей учитывать этот режим и быть готовыми к ограничениям, а также добавил, что точный график составить и опубликовать в настоящее время невозможно, поскольку обстановка постоянно меняется.
«Режим подачи электроэнергии зависит от текущих технических возможностей энергосистемы и хода аварийных работ», — объяснил глава районной администрации.
И отметил, что об изменениях жителей будут информировать дополнительно.