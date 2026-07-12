Борец Беслекоев из Ростовской области завоевал золото первенства Европы

Представитель донской школы греко-римской борьбы Заур Беслекоев завоевал высшую награду на первенстве Европы среди атлетов до 20 лет.
Соревнования прошли в Скопье (Северная Македония), объединив лучших молодых борцов континента. Выступая в весе до 82 кг, ростовчанин показал выдающееся мастерство, о чём в своих соцсетях сообщил замгубернатора региона Игорь Сорокин.
Турнирный путь Беслекоева получился максимально убедительным. Из четырёх поединков он не отдал соперникам ни единого шанса: стартовые две схватки Заур завершил досрочно, уложив оппонентов на лопатки. В третьем круге он оказался сильнее действующего чемпиона Европы в категории U24 (5:1).
В решающем бою донской спортсмен вновь оформил досрочную победу, разгромив титулованного белоруса Кирилла Валевского со счётом 8:0. Золото Беслекоева стало важнейшим вкладом в итоговую победу сборной России в общекомандном зачёте.