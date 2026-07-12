Борец Беслекоев из Ростовской области завоевал золото первенства Европы

Турнирный путь Беслекоева получился максимально убедительным. Из четырёх поединков он не отдал соперникам ни единого шанса: стартовые две схватки Заур завершил досрочно, уложив оппонентов на лопатки. В третьем круге он оказался сильнее действующего чемпиона Европы в категории U24 (5:1).