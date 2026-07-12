В Москве до конца дня будет идти сильный дождь

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Сильный дождь, гроза, град, ветер с порывами до 15−20 метров в секунду сохранятся в Москве до конца воскресенья, предупредил столичный комплекс городского хозяйства.
«До конца суток неблагоприятные погодные условия сохранятся: дождь, местами сильный, сильный ветер с порывами до 15−20 метров в секунду, гроза, возможен град», — говорится в сообщении комплекса в канале на платформе «Макс».
Уточняется, что для оперативного пропуска осадков в водосточную сеть на улицах города дежурят бригады и спецтехника ГУП «Мосводосток», бригады и откачивающая техника инженерных и коммунальных компаний.
«На круглосуточном дежурстве находятся аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур административных округов», — добавляется в сообщении.
В комплексе городского хозяйства призвали горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.