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В Москве до конца дня будет идти сильный дождь

В Москве до конца воскресенья сохранится сильный дождь с грозой, возможен град.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Сильный дождь, гроза, град, ветер с порывами до 15−20 метров в секунду сохранятся в Москве до конца воскресенья, предупредил столичный комплекс городского хозяйства.

«До конца суток неблагоприятные погодные условия сохранятся: дождь, местами сильный, сильный ветер с порывами до 15−20 метров в секунду, гроза, возможен град», — говорится в сообщении комплекса в канале на платформе «Макс».

Уточняется, что для оперативного пропуска осадков в водосточную сеть на улицах города дежурят бригады и спецтехника ГУП «Мосводосток», бригады и откачивающая техника инженерных и коммунальных компаний.

«На круглосуточном дежурстве находятся аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур административных округов», — добавляется в сообщении.

В комплексе городского хозяйства призвали горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.