Золото в эстафете Щербакова и серебро Фокиной на первенстве Европы по плаванию

Особого внимания заслуживает вклад Михаила Щербакова: для него эта медаль стала четвёртой золотой на турнире, а в активе у него есть ещё и бронза. В эстафетной команде он — автор сразу двух юниорских мировых рекордов, одного рекорда Европы и одного рекорда России для своего возраста. Стабильность, умение держать темп и грамотно распределять силы — именно эти качества делают его одним из самых надёжных эстафетчиков поколения.