Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
облачно, без существенных осадков
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде проходит ежегодный Парад семей (видео)

После молебна на площади Победы проудут торжественные награждения и концерт.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде проходит ежегодный Парад семей. Шествие пар в воскресенье, 12 июля, засняли читатели «Клопс».

Мероприятие организовано по благословению Святейшего Патриарха Кирилла. В параде приняли участие прихожане православных храмов Калининградской епархии, общественные организации отстаивающие интересы традиционных семейных и духовно-нравственных ценностей и представители власти.

В 12:00 участники собрались у главных храмов города: святого апостола Андрея Первозванного, святого благоверного великого князя Александра Невского и у Крестовоздвиженского собора.

Колонны горожан дошли до Кафедрального собора на площади Победы, где в 14:00 начался молебен святым благоверным Петру и Февронии Муромским — покровителям семьи. Его отслужил Митрополит Балтийский и Светлогорский Серафим, Патриарший наместник Калининградской митрополии в сослужении клириков Калининградской епархии.

После молебна состоится награждение многодетных семей и праздничный концерт. Организаторы отмечают, что в прошлом году в шествии приняли участие более 2,5 тысячи семей. В этом году приглашены и представители других конфессий.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше