В Тюменской области провели опрос по кадровой потребности

Свыше 3,2 тыс. работодателей Тюменской области приняли участие во Всероссийском опросе о перспективной кадровой потребности на 2027−2033 годы, организованном по нацпроекту «Кадры». Об этом сообщили в департаменте труда и занятости населения региона.
«Участие более чем 3,2 тысячи тюменских организаций в опросе о кадровой потребности — это показатель высокой ответственности и проактивной позиции нашего бизнеса. Работодатели не просто реагируют на текущие вызовы, а помогают формировать кадровое будущее региона на годы вперед», — отметила директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Вероника Ефремова.
Опрос проводился органами службы занятости. В нем поучаствовали компании из ключевых секторов экономики: обрабатывающие производства, торговля, строительство, транспорт, профессиональная и научная деятельность. После обработки полученные данные лягут в основу регионального прогноза кадровой потребности.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.