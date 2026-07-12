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В Севастополе закрывают морскую линию Радиогорка — Артбухта

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл — РИА Новости Крым. В Севастополе из-за шторма останавливают движение морского транспорта на линии Радиогорка — Артбухта. Об этом сообщили в дептрансе города.

Источник: Дептранс Севастополя

«Из-за ухудшения погодных условий линия “Радиогорка — Артбухта” приостанавливает работу с 16.10», — сказано в сообщении.

Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.

В воскресенье во второй половине дня и вечером в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град и шквалистое усиление ветра. Экстренное предупреждение опубликовала пресс-служба республиканского главка МЧС России.

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