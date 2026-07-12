В Севастополе закрывают морскую линию Радиогорка — Артбухта

«Из-за ухудшения погодных условий линия “Радиогорка — Артбухта” приостанавливает работу с 16.10», — сказано в сообщении.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
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