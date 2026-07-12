Жители Белгородской области обратились к Роботу Максу около 180 тысяч раз

Почти 180 тысяч раз обратились с вопросами к Роботу Максу жители Белгородской области. Сервис на портале «Госуслуги» развивается в соответствии с целями нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в министерстве общественных коммуникаций региона.
За последние три месяца жители области активно интересовались вопросами записи в МФЦ, льготного проезда и компенсациями затрат на детское питание. Задать вопрос виртуальному ассистенту можно не только на портале «Госуслуги», но и на региональных сайтах органов власти области и МФЦ.
Планируется, что список региональных тем, по которым сможет консультировать Робот Макс, будет расширен. Он пополнится такими услугами и мерами, как единый подарок новорожденному, управление зонами санитарной охраны вокруг источников питьевой и хозяйственно-бытовой воды и водопроводных сооружений, а также вопросом выдачи парковочного разрешения на электромобиль.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.