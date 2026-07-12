Нижегородцам напомнили способы спасения утопающих

Наконец, вам нужно «удлинить» свои руки. Для этого подойдут палка, шарф, пояс — все, что может служить неким тросом между вами и пострадавшим. Не вставайте на край скользкой поверхности, когда будете тянуть человека. В этом случае возрастает риск не удержаться и оказаться рядом с утопающим. Спасателю следует лечь на живот, широко расставить ноги и протянуть предмет для спасения.