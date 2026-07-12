В Нижнем Новгороде 50-летняя велосипедистка врезалась в автобус

В Нижнем Новгороде 50-летняя женщина на велосипеде врезалась в автобус № 86, следовавший с автовокзала Щербинки в ЗКПД-4. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ по Нижегородской области.
Авария произошла днём 11 июля в районе проспекта Ленина. По предварительным данным, велосипедистка не справилась с управлением и столкнулась с автобусом.
После ДТП автобус вынужден был завершить рейс, а велосипедистку отправили в больницу. В результате аварии она получила травмы.
Сейчас все обстоятельства аварии с автобусом выясняются.
Напомним, двое детей и двое взрослых нижегородцев пострадали в ДТП с автобусом.